Sport in tv oggi (lunedì 3 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un lunedì 3 gennaio ricco di eventi da seguire in compagnia di OA Sport. Fari puntati sull’ATP Cup e la Dakar che monopolizzeranno la scena nel corso di questa giornata. A Sydney di scena confronti interessanti che daranno una chiara indicazione su quali saranno le compagini che sapranno qualificarsi alle semifinali della rassegna a squadre per nazioni di tennis. La Maratona del Deserto prevede la seconda tappa e le emozioni non mancheranno. Attenzione però a sottovalutare il programma degli Sport invernali, tenuto conto della tappa del Tour de Ski in Val di Fiemme e del Torneo dei 4 trampolini di scena a Innsbruck. Calendario Sport Invernali oggi: orari 3 gennaio, programma, tv, ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Unricco dida seguire in compagnia di OA. Fari puntati sull’ATP Cup e la Dakar che monopolizzeranno la scena nel corso di questa giornata. A Sydney di scena confronti interessanti che daranno una chiara indicazione su quali saranno le compagini che sapranno qualificarsi alle semifinali della rassegna a squadre per nazioni di tennis. La Maratona del Deserto prevede la seconda tappa e le emozioni non mancheranno. Attenzione però a sottovalutare ildegliinvernali, tenuto conto della tappa del Tour de Ski in Val di Fiemme e del Torneo dei 4 trampolini di scena a Innsbruck. CalendarioInvernali, tv, ...

Advertising

SkySport : Psg, Messi positivo al Covid-19 #SkySport #SkyLigue1 #Ligue1 #Messi #Psg - SkySport : #Lukaku giura amore all'#Inter: 'In Italia mai a #Juve o #Milan' ? Oggi alle 17, alle 19.30 e il 1 gennaio alle 12.… - SkySport : #Lukaku: 'Lautaro al Chelsea? No, torno io all'Inter' ? Oggi alle 17, alle 19.30 e sabato 1 gennaio alle 12.30 e al… - OA_Sport : SPORT IN TV - Tutto quello che c'è da sapere sulla programmazione odierna. Tanti eventi da seguire, la guida comple… - NapoliCM : ???? Prima pagina Tuttosport Edicola: 'Dybala ci sarà contro il Napoli' ??? -