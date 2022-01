Sondaggio Lab2101 sui sindaci più popolari d’Italia | la classifica di Manfredi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’istituto demoscopico Lab2120 ha misurato su un campione di mille cittadini delle principali città italiane latà dei. Compresi quelli, come il sindaco di Napoli Gaetano, di fresca elezione. Le interviste sono state effettuate tra il 19 e il 22 dicembre scorso per il sito affaritaliani.it. E quindi: come se la cava, “misurato” per la prima volta da quando è diventato primo cittadino di Napoli? Non male, perchè agguanta la quarta postazione delladellatà, con la fiducia del 58,7% dei napoletani. Lo stesso risultato che segna il suo collega milanese Beppe Sala. Prima di loro, si piazzano Antonio De Caro (Pd), presidente dei Comuni Italiani e sindaco in assoluto più amatocon ...