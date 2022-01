Sci di fondo | Francesco De Fabiani | “Senza la caduta sarebbe stata una gara diversa”

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Si è svolta quest’oggi la 15 chilometri tecnica classica in Val di Fiemme del Tour de Ski 2022, con il norvegese Johannes Klaebo che si è imposto a seguito di una prova eccezionale, mentre gli italiani hanno arrancato, a cominciare daDe, solamente 37esimo. Unamolto sfortunata per il 28enne, che si è reso protagonista di una spaventosagià al secondo chilometro, lasciando per strada molti secondi ai rivali e perdendo irrimediabilemente il treno per le prime posizioni. “So che ho perso tante posizioni e secondi” – ha detto Dealla FISI – “ho cercato di recuperare, spendendo tante energie ma era troppo presto. C’erano ancora molti giri, ma io avevo ormai speso troppo. La sensazione è che non stessi bene come Oberstdorf,la ...