Sci alpino, tre positività tra le elvetiche: Svizzera rimaneggiata a Zagabria (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Svizzera si presenterà rimaneggiata domani allo slalom speciale femminile in programma a Zagabria, in Croazia, e valido per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino: sono risultate positive al Covid, infatti, Camille Rast, Aline Danioth e Mélanie Meillard. Sulle nevi croate la compagine elvetica schiererà dunque Wendy Holdener, Michelle Gisin, Elena Stoffel e Selina Egloff: saranno dunque soltanto quattro le rossocrociate al via della gara, che domani vedrà scattare la prima manche alle 12.30 e la seconda alle 16.05. Foto: LaPresse

