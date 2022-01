Sacro Cuore | rubate le offerte dei fedeli Furto nella tomba di padre Bernardino

Advertising

ciciaretta : RT @Roma_Amore_Mio: 2 gennaio 1962, ma Roma...era ancora Roma...coi suoi rossi ed ocra e la patina del tempo, le chiese dai marmi fumosi e… - caseriposo : Vi presentiamo una nuova casa di riposo a Modica ! :) Casa Di Riposo Villa Sacro Cuore - - DaniR64 : RT @Roma_Amore_Mio: 2 gennaio 1962, ma Roma...era ancora Roma...coi suoi rossi ed ocra e la patina del tempo, le chiese dai marmi fumosi e… - Roma_Amore_Mio : 2 gennaio 1962, ma Roma...era ancora Roma...coi suoi rossi ed ocra e la patina del tempo, le chiese dai marmi fumo… - TV2000it : Domani 3 gennaio su Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky ?? ore 7 e 8.30 le messe dalla Basilica Salesiana “Sacro Cuore… -

Ultime Notizie dalla rete : Sacro Cuore

Ospedale Sacro Cuore

ANCONA - Non si fermano davanti a nulla, nemmeno di fronte alla tomba di padre Bernardino al. Proprio lì, nel luogo di culto dove riposa le spoglie di un quasi Beato, ignoti nei giorni scorsi hanno portato via una cassetta in legno per le offerte . È accaduto a ridosso del ...Omelia critica i vaccini: parroco contestato/ Casorate, alcuni fedeli lasciano chiesa Grato perché dalla frequentazione con lui, iniziata nelle aule dell'Università Cattolica deldi ...ANCONA - Non si fermano davanti a nulla, nemmeno di fronte alla tomba di padre Bernardino al Sacro Cuore. Proprio lì, nel luogo di culto dove riposa le spoglie di un quasi Beato, ...Non sono arrivati sul cammello ma su tre cavalli, i Re Magi della parrocchia del Sacro Cuore di Teramo. E' stato un pomeriggio davvero magico quello che si è vissuto ieri nell'ex campetto di calcio de ...