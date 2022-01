Rai 1, palinsesti inverno 2022 – Scorpacciata di fiction, il nuovo Affari Tuoi al sabato sera (Di lunedì 3 gennaio 2022) palinsesti Rai1 Dopo aver definito la programmazione fino alla settimana del Festival di Sanremo, la Rai svela i palinsesti anche del periodo febbraio/marzo 2022. Riflettori su Rai 1, caratterizzata da non poche novità. Alle tante fiction in partenza, tra nuove stagioni e titoli inediti, si registra sul fronte del sabato sera una nuova versione di Affari Tuoi, rinominato Affari Tuoi Formato Famiglia, e lo show con Il Volo, inizialmente annunciato per gennaio. palinsesti febbraio/marzo 2022: il prime time di Rai 1 DOMENICA – Dopo La Sposa, fiction con protagonista Serena Rossi (ultima puntata il 30 gennaio), sono previste due serie in quattro puntate: dal 6 febbraio ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 gennaio 2022)Rai1 Dopo aver definito la programmazione fino alla settimana del Festival di Sanremo, la Rai svela ianche del periodo febbraio/marzo. Riflettori su Rai 1, caratterizzata da non poche novità. Alle tantein partenza, tra nuove stagioni e titoli inediti, si registra sul fronte deluna nuova versione di, rinominatoFormato Famiglia, e lo show con Il Volo, inizialmente annunciato per gennaio.febbraio/marzo: il prime time di Rai 1 DOMENICA – Dopo La Sposa,con protagonista Serena Rossi (ultima puntata il 30 gennaio), sono previste due serie in quattro puntate: dal 6 febbraio ...

Advertising

sandropetrecca : RT @Paoblog: @TvTalk_Rai @RaiTre @CinziaBancone @sebapucc @MaxBernardini @SilviaMottaTV nei 'talk' non vorrei ospiti che parlano senza sape… - infoitsport : Rai palinsesti 2022: in onda la serie più attesa dell’anno e tante altre novità - tuttopuntotv : Rai palinsesti 2022: in onda la serie più attesa dell’anno e tante altre novità - Paoblog : @TvTalk_Rai @RaiTre @CinziaBancone @sebapucc @MaxBernardini @SilviaMottaTV nei 'talk' non vorrei ospiti che parlano… - zazoomblog : Rai 1 palinsesti inverno 2022: scorpacciata di fiction il nuovo Affari Tuoi al sabato sera - #palinsesti #inverno… -