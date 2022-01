Quirinale | Zanda | ‘Berlusconi non pacifica ma divide il Paese’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen (Adnkronos) – La salita di Silvio Berlusconi alpacificherebbe il Paese? “Oggi sia Forza Italia che il Pd sostengono il governo Draghi e bisogna rispettare questa circostanza politica. Ma se vogliamo realmentere l’Italia dovremmo evitare di porre candidature che dividono non solo la politica, ma l’opinione pubblica. Oggettivamente, quella di Berlusconi, visto che sia Enrico Letta per il Pd che Giuseppe Conte per i 5 stelle hanno spiegato che i loro partiti non potrebbero votarlo”. Lo dice Luigialla Stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.