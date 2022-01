Perché le Ffp2 possono disinnescare Omicron: cosa succede (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le mascherine Ffp2, obbligatorie per numerose attività, hanno la capacità di bloccare il virus quasi del 100%: ecco come vanno indossate e la differenza con le chirurgiche Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le mascherine, obbligatorie per numerose attività, hanno la capacità di bloccare il virus quasi del 100%: ecco come vanno indossate e la differenza con le chirurgiche

Advertising

mila_lavi : RT @Evgheni_73: @roxsasso Gli adolescenti già non ci vanno a scuola se non a piedi, 12 enni non possono più prendere il bus/treno per raggi… - principetambien : Comunque tentassimo dall'approcciarmi per la prima volta al mondo delle lenti a contatto perché la vita con mascher… - folfra : RT @marcoz984: Durante queste feste, i cinema stanno incassando molto meno non solo del pre-Covid, ma pure di poche settimane fa. E non è p… - MamySwamy : @stanzaselvaggia Esatto, lo stesso è rimettere l' obbligo delle ffp2, perché erano rimaste invendute.. il… - Filomen81100276 : RT @gadlernertweet: Perché non si è calmierato il prezzo delle #mascherine #FFP2 come giustamente si fece per quelle chirurgiche? E perché… -