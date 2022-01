Pechino 2022 | Cio | “Aumento dei casi di Covid preoccupa | ma la Cina è fiduciosa”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Siazione, che fiducia e ottimismo. È questo ciò che traspare dalle parole del responsabile del CIO per le Olimpiadi invernali di, Christophe Dubi, rilasciate all’emittente svizzera RTS, il quale ha rassicurato di aver ricevuto ampie garanzie dal governo cinese in vista dell’inizio della competizione. Ecco le sue parole: “Daci hanno ribadito fino a venerdì scorso che i preparativi vanno avanti, sono molto fiduciosi: hanno allestito una bolla estremamente all’avanguardia che permette di proteggere al suo interno tutti coloro che vi si trovano. Gli atleti non avranno alcun contatto col mondo esterno e saranno sottoposti ogni giorno a test Pcr. Laha scelto di non convivere col-19 ma di debellarlo: rispetto a Tokyo, resteremo nella bolla per tutta ...

Advertising

RaiNews : Il numero dei media critici con il governo di Pechino è notevolmente diminuito da quando la Cina ha imposto una leg… - RivieccioNicola : RT @RaiNews: Il numero dei media critici con il governo di Pechino è notevolmente diminuito da quando la Cina ha imposto una legge sulla si… - TassoOfficial : Pechino, manca un mese alle Olimpiadi Invernali: Covid, boicottaggio diplomatico e molto altro (il caso della tenni… - MarSnaaaa : RT @formichenews: #Uiguri, gli imam vogliono boicottare le #Olimpiadi di Pechino. L'articolo di @rssmiranda ?? ?? - voceditalia : Pechino: un mese ai Giochi blindati, bolla e timori Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

... in Cina, l'area in cuiè accusata di abusi dei diritti umani sugli uiguri. Nelle scorse settimane il presidente americano Joe Biden ha firmato un provvedimento bipartisan che vieta l'import ...Insomma, non vedremo Marcel Hirscher sulle nevi diSia preoccupazione, che fiducia e ottimismo. È questo ciò che traspare dalle parole del responsabile del CIO per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Christophe Dubi.Soleil Sorge ha una tifosa accanita al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. Dayane Mello fa il tifo per lei e non lo nasconde, anzi lo rende pubblico e lo fa sapere a tutti i suoi ...