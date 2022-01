Paura a Roma | ‘voglio farla finita’ | 55enne tenta il suicidio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Si è sfiorata la tragedia, oggi, in Piazza Tarquinia, nella capitale. Era mezzogiorno quando la Polizia di Stato è intervenuta per cercare di impedire un. Una donna di circa 55 anni era in piedi sul cornicione di un terrazzo, minacciando di gettarsi nel vuoto. Quando gli agenti sono arrivati l’hanno trovata che era già lì, pronta per il gesto estremo. Sul posto erano presenti anche alcuni familiari della donna, ma non è chiaro se siano stati loro a chiamare le forze dell’ordine oppure altri. Sta di fatto, in ogni caso, che la donna è stata salvata dagli agenti che l’hanno bloccata e tratta in salvo prima che si lasciasse cadere. Non si sa il motivo che avrebbe spinto lare un tale gesto. Una volta tirata in salvo, la donna è stata portata in ambulanza all’ospedale, si presume il San Giovanni, a causa dello shock ...