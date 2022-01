Parigi guida i pro-nuke. I dubbi della Germania (Di martedì 4 gennaio 2022) Per Emmanuel Macron, ormai convertito al nucleare, è un regalo di inaugurazione del semestre di presidenza francese della Ue: la Commissione ha ufficializzato che «sulla base di pareri scientifici e tenuto conto dei progressi tecnici», il gas naturale e l’energia nucleare hanno «un ruolo da svolgere per facilitare il passaggio» verso le energie rinnovabili. La «tassonomia» Ue comprenderà negli «atti delegati» (decreti di attuazione) anche il gas e il nucleare. La Commissione aspetta fino al 12 gennaio eventuali «contributi» degli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 4 gennaio 2022) Per Emmanuel Macron, ormai convertito al nucleare, è un regalo di inaugurazione del semestre di presidenza franceseUe: la Commissione ha ufficializzato che «sulla base di pareri scientifici e tenuto conto dei progressi tecnici», il gas naturale e l’energia nucleare hanno «un ruolo da svolgere per facilitare il passaggio» verso le energie rinnovabili. La «tassonomia» Ue comprenderà negli «atti delegati» (decreti di attuazione) anche il gas e il nucleare. La Commissione aspetta fino al 12 gennaio eventuali «contributi» degli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

scintilla2014 : RT @alesframe: Parigi ha Emily in Paris, Torino ha Guida astrologica per cuori infranti. - emas9619 : RT @alesframe: Parigi ha Emily in Paris, Torino ha Guida astrologica per cuori infranti. - alesframe : Parigi ha Emily in Paris, Torino ha Guida astrologica per cuori infranti. - Statler_the_old : @EnricoLetta @nomfup Tranquillo Enrico.. appena Massimuccio rientra rimette alla guida il suo ragazzo di bottega e tu torni a Parigi - LightWords77 : Arte contemporanea a Parigi: guida di viaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi guida L'Europa si spacca sul nucleare: la Germania guida il fronte dei contrari Resta il fatto che a guidare i negoziati sarà comunque proprio Parigi, che il 1° gennaio ha assunto la presidenza di turno del Consiglio Ue: il primo scontro dell'anno in Ue è solo all'inizio. 2 ...

Elezioni rinviate in Libia, le milizie sfidano la transizione politica ... ma anche perché ha deciso di candidarsi, nonostante il suo ruolo era quello di essere guida della ... "All'ultima conferenza di Parigi era presente anche la vicepresidente Kamala Harris, ma al di là di ...

Arte contemporanea a Parigi: guida di viaggio Travel On Art Parigi guida i pro-nuke. I dubbi della Germania Per Emmanuel Macron, ormai convertito al nucleare, è un regalo di inaugurazione del semestre di presidenza francese della Ue: la Commissione ha ufficializzato che «sulla base di pareri scientifici e t ...

L’Europa si spacca sul nucleare: la Germania guida il fronte dei contrari Se il gruppo più numeroso, quello dei Popolari, si è detto favorevole, Europa Verde darà battaglia. E, per bocca della sua co-portavoce nazionale Eleonora Evi, ha già espresso ...

Resta il fatto che a guidare i negoziati sarà comunque proprio, che il 1° gennaio ha assunto la presidenza di turno del Consiglio Ue: il primo scontro dell'anno in Ue è solo all'inizio. 2 ...... ma anche perché ha deciso di candidarsi, nonostante il suo ruolo era quello di esseredella ... "All'ultima conferenza diera presente anche la vicepresidente Kamala Harris, ma al di là di ...Per Emmanuel Macron, ormai convertito al nucleare, è un regalo di inaugurazione del semestre di presidenza francese della Ue: la Commissione ha ufficializzato che «sulla base di pareri scientifici e t ...Se il gruppo più numeroso, quello dei Popolari, si è detto favorevole, Europa Verde darà battaglia. E, per bocca della sua co-portavoce nazionale Eleonora Evi, ha già espresso ...