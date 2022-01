Oroscopo di Branko 4 gennaio | salute | fortuna e amore di martedì

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ariete – Siete ancora alle prese con le abbuffate di questi ultimi giorni, avete bisogno di recuperare un po’ di forma fisica. Evitate ore piccole e di abbuffarvi con il cibo sulla scia delle feste. Sport, tisane e relax saranno i giusti alleati per oggi. Toro – L’di oggi è generoso con voi: la Luna vi sorride. E quante idee da realizzare che ronzano in testa. E’ la giornata giusta per darvi da fare e mettere nero su bianco i vostri progetti futuri. Gemelli – Proprio oggi grazie al transito repentino di Giove e Saturno sentirete aria di novità e sarete investiti da una rinnovata energia. Novità entusiasmanti nell’aria, nuove amicizie e nuove relazioni vi attendono all’angolo di questa giornata. Cancro – Oggi si fattura! Durante la giornata di oggi saranno favorite vendite e compravendite. Cosa aspettate? Gli affari chiamano e voi dovete rispondere. Periodo ...

Ariete " Siete ancora alle prese con le abbuffate di questi ultimi giorni, avete bisogno di recuperare un po' di forma fisica. Evitate ...Curioso di sapere come andrà il 2022? Ariete, 4 gennaio: lavoro Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che ...Bilancia – La vostra vita prenderà una nuova piega a patire proprio dalla giornata di oggi. Oroscopo Gemelli lunedì 3 Gennaio. Caro Gemelli, la Luna sta per tornare al tuo fianco. Oroscopo Ariete lunedì 3 Gennaio. Caro Ariete, stai attento al tuo prossimo passo.