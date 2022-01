Monreale, al via il recupero di Borgo Borzellino con finanziamenti regionali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Monreale – Un nuovo passo avanti verso il recupero e la riqualificazione di Borgo Borzellino, nel territorio di Monreale in provincia di Palermo. Ormai è ufficiale, partirà a breve la procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori: il bando è stato già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. «Con il (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 3 gennaio 2022)– Un nuovo passo avanti verso ile la riqualificazione di, nel territorio diin provincia di Palermo. Ormai è ufficiale, partirà a breve la procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori: il bando è stato già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. «Con il (live.it)

Ultime Notizie dalla rete : Monreale via Covid, a San Martino delle Scale monaci in isolamento ...di Monreale ha infatti confermato la positività di alcuni componenti del coro e inoltre questa mattina la comunità monastica di San Martino delle Scale ha annunciato di trovarsi in isolamento per via ...

Monreale, 5 milioni per la riqualificazione urbana ... la riqualificazione del quartiere Pozzillo con un milione e 350 mila euro l'arredo urbano di via ... Ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia. "In particolare modo ...

Calendario raccolta rifiuti covid a Monreale e frazioni MonrealeLive Monreale, allarme covid nell'abbazia di San Martino delle Scale: positivi tra il coro e tra i frati A causa del Covid è stato sospeso il concerto Gospel che si sarebbe dovuto tenere all’abbazia di San Martino delle Scale. Il Comune di Monreale ha infatti confermato la positività di alcuni componenti ...

Monreale, al via il recupero del Borgo Borzellino: è finanziato dalla Regione Nuovo passo avanti verso il recupero e la riqualificazione di Borgo Borzellino, nel territorio di Monreale in provincia di Palermo. Partirà a breve, infatti, la procedura aperta per l'affidamento cong ...

