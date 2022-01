Milano | prefetto commissaria Comune Grezzago

(Di lunedì 3 gennaio 2022), 3 gen. (Adnkronos) - Ildi, Renato Saccone ha sospeso il Consiglio comunale di, in provincia di, e, in attesa del decreto di scioglimento che sarà adottato dal Presidente della Repubblica, ha nominato il viceaggiunto, Sabrina Pane, commissario per l'amministrazione provvisoria dell'ente. Ilmento delsi è reso necessario dopo che fra il 23 e il 31 dicembre scorsi sei consiglieri su dieci si sono dimessi e non è stato possibile procedere alla surroga per esaurimento della lista dei candidati.

Alla cerimonia a Palazzo dei Priori, presenti ildi Fermo, Vincenza Filippi, e il ... Domenico Ciarrocchi, il manager di Mastery, il professor Aldo Pigoli (docente alla Cattolica di) ...... Sondrio non èma non possiamo permettere che vi siano persone che dormono all'addiaccio. ... In proposito ilSalvatore Pasquariello, presente all'inaugurazione, ha annunciato che a ...Milano, 3 gen. (Adnkronos) - Il prefetto di Milano, Renato Saccone ha sospeso il Consiglio comunale di Grezzago, in provincia di Milano, e, in attesa ...Un famoso detto latino dice “corruptio optimi pessima”, ovvero: non c’è niente di peggio che la corruzione del meglio ...