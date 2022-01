“Mi dissero che non potevo più giocare a calcio”, la malattia al cuore di Bernardeschi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Federico Bernardeschi si è preso la Juventus, il calciatore ex Fiorentina è reduce da ottime prestazioni con la maglia bianconera. Si candida a diventare sempre più un punto di riferimento per Massimiliano Allegri. Bernardeschi si è raccontato con Diletta Leotta in un’intervista a DAZN, sono stati svelati anche retroscena a sorpresa: “nella vita ho scoperto col tempo che ho sempre dato meno peso alle cose materiali e più peso agli affetti umani. Stare con tutte donne in casa è la cosa più bella del mondo. Le donne sono molto più avanti di noi uomini. Si sta bene: sono sempre coccolato e amato. Quando sono off, adesso che sono orgogliosamente padre, cerco di dedicare più tempo alle mie due figlie, Deva e Lena”. Poi una confessione: “arrivando alla Juve, in bianconero, il sogno si è realizzato. Il mio percorso è stato pieno di tante avversità. Ognuno ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 3 gennaio 2022) Federicosi è preso la Juventus, il calciatore ex Fiorentina è reduce da ottime prestazioni con la maglia bianconera. Si candida a diventare sempre più un punto di riferimento per Massimiliano Allegri.si è raccontato con Diletta Leotta in un’intervista a DAZN, sono stati svelati anche retroscena a sorpresa: “nella vita ho scoperto col tempo che ho sempre dato meno peso alle cose materiali e più peso agli affetti umani. Stare con tutte donne in casa è la cosa più bella del mondo. Le donne sono molto più avanti di noi uomini. Si sta bene: sono sempre coccolato e amato. Quando sono off, adesso che sono orgogliosamente padre, cerco di dedicare più tempo alle mie due figlie, Deva e Lena”. Poi una confessione: “arrivando alla Juve, in bianconero, il sogno si è realizzato. Il mio percorso è stato pieno di tante avversità. Ognuno ha ...

