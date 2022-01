LIVE Dakar 2022, seconda tappa Ha’il-Al Artawiya in DIRETTA: Danilo Petrucci terzo dopo 80 km (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.12 QUAD – dopo il rilevamento dei primi 40 km guida l’argentino Andujar, che va a caccia di riscatto dopo la tappa di ieri. Il sudamericano ha un vantaggio di 32? sul francese Giroud sulla Yamaha Racing-SMX-Dragon e 44? sul cileno Pedemonte (Enrico Racing Team). 7.10 MOTO – Grande partenza di Danilo Petrucci che con la KTM Tech3 è terzo al rilevamento degli 80 km con 1’02” di ritardo dallo spagnolo della Honda Barreda. In seconda posizione troviamo l’americano della Husqvarna Howes. 7.06: Di seguito gli orari (italiani) di partenza delle varie categorie: Orario di partenza moto – ore 5.20 Orario di partenza quad – ore 6.29 Orario di partenza auto – ore 7.28 Orario di partenza SxS – ore ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.12 QUAD –il rilevamento dei primi 40 km guida l’argentino Andujar, che va a caccia di riscattoladi ieri. Il sudamericano ha un vantaggio di 32? sul francese Giroud sulla Yamaha Racing-SMX-Dragon e 44? sul cileno Pedemonte (Enrico Racing Team). 7.10 MOTO – Grande partenza diche con la KTM Tech3 èal rilevamento degli 80 km con 1’02” di ritardo dallo spagnolo della Honda Barreda. Inposizione troviamo l’americano della Husqvarna Howes. 7.06: Di seguito gli orari (italiani) di partenza delle varie categorie: Orario di partenza moto – ore 5.20 Orario di partenza quad – ore 6.29 Orario di partenza auto – ore 7.28 Orario di partenza SxS – ore ...

