Advertising

disastroperenne : Intanto mio padre nel gruppo della famiglia: - LGrullita : @panic193 Odio leggere la pressione nei suoi riguardi. Intanto nel 2024 lo danno ancora così. Che per carità potreb… - CarloCampa : A che punto stamo, nel Lazio? Intanto, co le dosi aggiuntivo/richiamo (cioè le 'terze'), stamo a questo. Gli over 8… - Starloader : @navida79 @ottobrerosa Intanto chiuditi nel cesso e restaci - dopodiche2 : @Zerovirgola2 @Moonlightshad1 C'è qualcuno che vuole rientrare nel Pd. Intanto, ce ne sarebbero tanti che ne dovrebbero uscire. -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel

Internazionale

il FTSE Italia Telecommunications mostra un robusto rialzo di 196,4 punti dopo un inizio di giornata a quota 11.481,7.listino principale , effervescente Telecom Italia , che scambia con ..., i riflettori si sono accesi su Eric Zemmour, un candidato anti - immigrazione, visto come una minaccia e ancora più estremista di Marine Le Pen.frattempo, anche l'arrivo di Valerie ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...La crisi d’astinenza da calcio giocato sta diventando insopportabile e colmare il vuoto con l’ennesimo panettone per il colesterolo non è una buona idea. La serie A non doveva giocare anche a Natale?