Insigne | confronto con Spalletti La promessa prima del passaggio a Toronto

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lorenzoe Lucianoal Konami Center di Castel Volturno, il giocatore pronto a dare tutto per il Napoli. Guardarsi in faccia, ribadirsi la stima era fondamentale per due protagonisti della seconda parte di stagione del Napoli. Oramaiha deciso di trasferirsi ae quindi mentalmente dovrà essere ancora più forte. Perché le pressioni non mancheranno, anche perché sul braccio continuerà a portare la fascia del Napoli, un peso non da poco, soprattutto per chi ha già deciso di cambiare squadra a giugno del 2022. Si, perché il trasferimento dinon avverrà a gennaio, dato che il club canadese ha delle motivazioni economiche importanti per non anticipare il colpo. E allora si andrà avanti Insieme: ...