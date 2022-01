Infantino: «Mondiale biennale? Meno partite e più soldi» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1. Le sue parole sul Mondiale e non solo OLIMPICO-PAOLO ROSSI – «Non esiste essere contrati a Paolo Rossi, tutti gli italiani in Italia e all’estero dobbiamo sostenere questo progetto. Penso che nessuno come lui ha veramente avuto un impatto positivo sugli italiani. Per me intitolare l’Olimpico a lui è qualcosa che va fatto e mi complimento con chi ha intrapreso questo passo.» Mondiale biennale – «Vorrei chiarire una cosa, è una proposta della FIFA. E’ stato richiesto da 166 paesi di fare uno studio sulla fattibilità di possibilità a riguardo. Abbiamo fatto uno studio molto serio. Dal punto di vista sportivo funzionerebbe, ci sarebbero Meno partite delle Nazionali ma più quelle di impatto come quelle del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente della FIFA Gianniha parlato ai microfoni di Rai Radio 1. Le sue parole sule non solo OLIMPICO-PAOLO ROSSI – «Non esiste essere contrati a Paolo Rossi, tutti gli italiani in Italia e all’estero dobbiamo sostenere questo progetto. Penso che nessuno come lui ha veramente avuto un impatto positivo sugli italiani. Per me intitolare l’Olimpico a lui è qualcosa che va fatto e mi complimento con chi ha intrapreso questo passo.»– «Vorrei chiarire una cosa, è una proposta della FIFA. E’ stato richiesto da 166 paesi di fare uno studio sulla fattibilità di possibilità a riguardo. Abbiamo fatto uno studio molto serio. Dal punto di vista sportivo funzionerebbe, ci sarebberodelle Nazionali ma più quelle di impatto come quelle del ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#Mondiale e non solo, le parole di #Infantino ?? - Milannews24_com : Infantino: «Il Mondiale e non solo: il 2022 anno memorabile» - gilnar76 : Infantino: «Il Mondiale e non solo: il 2022 anno memorabile» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Infantino: «Il #Mondiale e non solo: il 2022 anno memorabile» - CalcioNews24 : #FIFA, il messaggio di fine anno del presidente Infantino ?? -