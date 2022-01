India, oltre 100 donne musulmane ‘messe all’asta’ su un’app. A luglio un altro caso (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il ministro Indiano all’Information Technology Ashwini Vaishnaw ha bloccato la piattaforma GitHub che gestiva “Bulli Bai“, l’app tramite cui, due giorni fa, centinaia di musulmane si sono ritrovate “messe all’asta”. Foto e dettagli di oltre 100 donne di varie età, le cui vite sono state condivise in modo illecito. Fra gli accusati, oltre agli sviluppatori dell’app stessa, anche i profili Twitter che hanno condiviso le immagini. Non si tratta del primo caso, come ricorda la Bbc: già nel luglio scorso un’app e un sito Web chiamati “Sulli Deals” hanno creato i profili di oltre 80 donne musulmane, utilizzando foto caricate online, e le hanno descritte come “offerte del giorno”. A distanza di sei mesi non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il ministrono all’Information Technology Ashwini Vaishnaw ha bloccato la piattaforma GitHub che gestiva “Bulli Bai“, l’app tramite cui, due giorni fa, centinaia disi sono ritrovate “messe all’asta”. Foto e dettagli di100di varie età, le cui vite sono state condivise in modo illecito. Fra gli accusati,agli sviluppatori dell’app stessa, anche i profili Twitter che hanno condiviso le immagini. Non si tratta del primo, come ricorda la Bbc: già nelscorsoe un sito Web chiamati “Sulli Deals” hanno creato i profili di80, utilizzando foto caricate online, e le hanno descritte come “offerte del giorno”. A distanza di sei mesi non è ...

