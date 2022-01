Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn conferma che il trailer non arriverà nel 2022 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il regista James Gunn ha risposto a una domanda su Twitter smentendo che il trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3 debutterà entro la fine del 2022. Il primo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3 non arriverà nel 2022: James Gunn ha infatti risposto a una domanda relativa al terzo capitolo delle avventure degli eroi confermando che i fan dovranno attendere. Il film debutterà nei cinema americani il 5 maggio 2023, ben sette anni dopo il precedente lungometraggio con al centro il gruppo guidato da Star-Lord. Il cast e la troupe della saga dei Guardiani della ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il registaha risposto a una domanda su Twitter smentendo che ildiVol. 3 debutterà entro la fine del. Il primodiVol. 3 nonnelha infatti risposto a una domanda relativa al terzo capitolo delle avventure degli eroindo che i fan dovranno attendere. Il film debutterà nei cinema americani il 5 maggio 2023, ben sette anni dopo il precedente lungometraggio con al centro il gruppo guidato da Star-Lord. Il cast e la troupesaga dei...

Ultime Notizie dalla rete : Guardiani della Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn conferma che il trailer non arriverà nel 2022 Il primo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3 non arriverà nel 2022: James Gunn ha infatti risposto a una domanda relativa al terzo capitolo delle avventure degli eroi confermando che i fan dovranno attendere. Il ...

Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana svela una foto dal set Impossibile non notare il post di Zoe Saldana ( Avatar ). L'attrice ha svelato sui social uno scatto di lei nei panni e nella pelle verde di Gamora , che rivedremo in Guardiani della Galassia Vol.3 di James Gunn , in uscita nel 2023. Gamora è apparsa anche nei precedenti capitoli dei Guardiani ma non sarà uguale a quella che abbiamo visto nei primi due film. ...

Guardiani della Galassia 3, a quando il trailer? Risponde James Gunn ComingSoon.it Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn conferma che il trailer non arriverà nel 2022 Il regista James Gunn ha risposto a una domanda su Twitter smentendo che il trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3 debutterà entro la fine del 2022. Il primo trailer di Guardiani della Galassia Vo ...

Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana svela una foto dal set Gamora è apparsa anche nei precedenti capitoli dei Guardiani ma non sarà uguale a quello che abbiamo visto nei primi due film ...

