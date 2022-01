Emergenza Covid, De Luca si affida ai sindaci ma è pronto a decidere per tutti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’Emergenza Coronavirus e della necessità di disporre nuove ordinanze per limitare il contagio. Il presidente campano, infatti, ha fatto sapere che è pronto ad affidarsi ai sindaci delle singole città, con la necessità di prendere qualsiasi provvedimento per evitare la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Vincenzo De, governatore della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’Coronavirus e della necessità di disporre nuove ordinanze per limitare il contagio. Il presidente campano, infatti, ha fatto sapere che èadrsi aidelle singole città, con la necessità di prendere qualsiasi provvedimento per evitare la L'articolo

Advertising

stanzaselvaggia : Figliuolo, sei alle prese con la tua prima emergenza e il tuo ruolo è la gestione delle emergenze. Se non l’hai cap… - matteosalvinimi : Ci aspettiamo la proroga urgente degli ammortizzatori sociali per il settore del turismo, messo in ginocchio dall’e… - borghi_claudio : @mgmaglie Meno male che ha risolto l'emergenza covid. Non ci fosse stato lui ci sarebbero stati più di 100mila cont… - pl_ciampino : Pubblicate sul sito istituzionale del Comando le nuove disposizioni in materia di COVID-19 - Alla pagina internet… - alessan75877023 : RT @mgmaglie: I penultimatum di #nonnoDraghi.Pare che abbia detto alla maggioranza che una cosa è l'emergenza per #covid e #pnrr (li ha ris… -