Donald Trump e il racconto di Don't Look Up che si avvera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sembrerebbe che negli Stati Uniti stia succedendo esattamente quello che ha raccontato il film "Don't Look Up", di cui tanto si è parlato proprio per questo: la sua capacità di metaforizzare perfettamente ciò che ci sta accadendo. Trump, nell'anniversario – guarda un po' – dell'attacco a Capitol Hill avrebbe intenzione di rilanciare la sua tesi delle "elezioni rubate" da Joe Biden. Una cosa palesemente falsa, contraddetta da decine di pronunciamenti delle corti di giustizia americane, dalle ratifiche dei risultati, dal riconoscimento corale, anche da parte dei governatori repubblicani. Lui continuerebbe quindi a ignorare i dati di realtà – "Don't Look up!" – e procedere per la sua strada dei "fatti alternativi" (ve li ricordate? quest'etichetta fantasmagorica non viene da una sceneggiatura: la ...

