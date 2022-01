Diana del Bufalo a “Da noi…A ruota libera”: insorge la polemica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ulteriore polemica che vede come protagonista Diana del Bufalo. Fioccano le lamentele per la sua recente ospitata a “Da noi…A ruota libera”. Interviene la conduttrice del programma Continuano le lamentele riguardanti le recenti dichiarazioni rilasciate da Diana del Bufalo, in cui l’attrice ha affermato di non aver effettuato la vaccinazione anti-Covid. Le dichiarazioni dell’attrice hanno provocato grandi sconvolgimenti e, non c’è voluto molto prima che sui social scoppiasse la polemica. Dal canto suo, Diana del Bufalo ha poi cercato di chiarire ulteriormente la faccenda tramite le sue Instagram Stories. L’attrice ha dichiarato che: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho da subito ... Leggi su zon (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ulterioreche vede come protagonistadel. Fioccano le lamentele per la sua recente ospitata a “Da”. Interviene la conduttrice del programma Continuano le lamentele riguardanti le recenti dichiarazioni rilasciate dadel, in cui l’attrice ha affermato di non aver effettuato la vaccinazione anti-Covid. Le dichiarazioni dell’attrice hanno provocato grandi sconvolgimenti e, non c’è voluto molto prima che sui social scoppiasse la. Dal canto suo,delha poi cercato di chiarire ulteriormente la faccenda tramite le sue Instagram Stories. L’attrice ha dichiarato che: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho da subito ...

FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - StefanoGuerrera : Sinceramente sconvolto dallo sproloquio di Diana del Bufalo. Sconvolto del fatto che non ci siano ripercussioni, si… - PaoloCond : Strategia: non sapevate chi fosse Diana Del Bufalo, e ora lo sapete - Luxgraph : Diana Del Bufalo, Bassetti tuona: 'Vaccino? Parla chi non è esperto!' - zazoomblog : Da noi a ruota libera nella polemica ‘colpa’ di Diana del Bufalo - #ruota #libera #nella #polemica -