Dakar 2022: annullata la tappa Marathon (Di lunedì 3 gennaio 2022) la Dakar 2022 sarà meno tosta del previsto, in quanto ASO ha deciso di cancellare l'unica tappa Marathon prevista. Gli organizzatori guidati da David Castera avevano preparato un programma, che prevedeva le tappe 2 (che inizia oggi) e 3 come una prova unica, senza assistenza alla fine della giornata odierna. Tuttavia, la contingenza ha costretto i vertici a cambiare i piani, per cui alla fine della speciale i concorrenti potranno usufruire dell'assistenza. Non ci sono altre Marathon nell'edizione di quest'anno, per cui il resto del rally sarà "normale". Dakar 2022 tappa 1: la selezione naturale di Ha'il Perché la Dakar 2022 ha rinunciato alla tappa Marathon? Quando parliamo ...

