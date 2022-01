Covid Pescara oggi, tre neonati in terapia intensiva (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tre neonati, positivi al Covid-19, ricoverati nella terapia intensiva neonatale a Pescara. I piccoli pazienti hanno meno di un mese di vita. “L’infezione da Sars-Cov-2 – dice la Asl – non riguarda unicamente la popolazione adulta e/o anziana, ma anche l’età pediatrica e neonatale. La variante Omicron ha determinato un aumento importante dei contagi e una categoria molto esposta alle infezioni è quella del tutto priva di immunizzazione, cioè i neonati”. Per tal motivo, Susanna Di Valerio, direttore Uoc terapia neonatale e neonatologia della Asl di Pescara, invita “tutti, ma soprattutto le donne in gravidanza e le neo mamme ad aderire alla campagna vaccinale”. “I piccini ricoverati hanno meno di 30 giorni di vita” spiega Di Valerio. “Le loro le ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tre, positivi al-19, ricoverati nellaneonatale a. I piccoli pazienti hanno meno di un mese di vita. “L’infezione da Sars-Cov-2 – dice la Asl – non riguarda unicamente la popolazione adulta e/o anziana, ma anche l’età pediatrica e neonatale. La variante Omicron ha determinato un aumento importante dei contagi e una categoria molto esposta alle infezioni è quella del tutto priva di immunizzazione, cioè i”. Per tal motivo, Susanna Di Valerio, direttore Uocneonatale e neonatologia della Asl di, invita “tutti, ma soprattutto le donne in gravidanza e le neo mamme ad aderire alla campagna vaccinale”. “I piccini ricoverati hanno meno di 30 giorni di vita” spiega Di Valerio. “Le loro le ...

