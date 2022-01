Covid oggi Sardegna, 543 contagi e 1 morto: bollettino 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 543 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 3 gennaio. Si registra inoltre un altro morto, si tratta di una donna di 73 anni residente nella provincia di Nuoro. 2.420 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.637 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 ( 1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 174 (15 in più di ieri). 9.444 sono i casi di isolamento domiciliare (328 in più di ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 543 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 3. Si registra inoltre un altro, si tratta di una donna di 73 anni residente nella provincia di Nuoro. 2.420 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.637 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 ( 1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 174 (15 in più di ieri). 9.444 sono i casi di isolamento domiciliare (328 in più di ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - Adnkronos : #Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima, variante #Omicron porterà immunità rafforzata'. - Agenzia_Ansa : Da oggi in zona gialla anche Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia. Attesa per il 5 una nuova stretta, con l'allarga… - Italia7177 : Oggi ho incontrato un mio amico,pensionato,che vive per 6 mesi l'anno in Tunisa,e così facendo percepisce l'intera… - StraNotizie : Covid oggi Italia, 68.052 contagi e 140 morti: bollettino 3 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Coronavirus, in Italia XX vittime e YY nuovi casi Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute. Il tasso di positività odierno è del 15,28%, con 445.321 tamponi processati Oggi il report nazionale Covid - 19 riscontra 68.052 nuovi casi con 445.321 tamponi processati, e quindi un tasso di positività del 15,28%. Le vittime sono state 140. Marche, 519 casi in 24 ore, ...

Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 gennaio: 68.052 nuovi casi, i morti sono 140 Le note del bollettino approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nelle note del bollettino si legge che: "la Regione Abruzzo comunica che tra i deceduti di oggi, ...

Coronavirus oggi. Accordo Figliuolo-farmacie, mascherine Ffp2 a 75 centesimi Il Sole 24 ORE TENNIS: GASQUET POSITIVO AL COVID, IN ISOLAMENTO A MELBOURNE A Melbourne per prendere parte al primo Atp 250 previsto sul cemento australiano - al primo turno avrebbe dovuto affrontare Ivashka -, il 35enne tennista francese è risultato positivo al Covid-19 ...

Basket, rinviate anche le partite in calendario l’8 e 9 gennaio Le partite delle squadre senesi di Costone, Mens Sana e Virtus, originariamente previste per l8 e 9 gennaio, sono state rinviate.

Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute. Il tasso di positività odierno è del 15,28%, con 445.321 tamponi processatiil report nazionale- 19 riscontra 68.052 nuovi casi con 445.321 tamponi processati, e quindi un tasso di positività del 15,28%. Le vittime sono state 140. Marche, 519 casi in 24 ore, ...Le note del bollettino approfondimento Vaccino: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nelle note del bollettino si legge che: "la Regione Abruzzo comunica che tra i deceduti di, ...A Melbourne per prendere parte al primo Atp 250 previsto sul cemento australiano - al primo turno avrebbe dovuto affrontare Ivashka -, il 35enne tennista francese è risultato positivo al Covid-19 ...Le partite delle squadre senesi di Costone, Mens Sana e Virtus, originariamente previste per l8 e 9 gennaio, sono state rinviate.