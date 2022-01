Covid a Casoria | giovane padre muore a 37 anni | non era vaccinato

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Iluccide ancora. Salvatore Cadavere, 37, diè deceduto questa mattina a causa di complicanze legate al Coronavirus. L’uomo subito dopo aver contratto il virus in circostanze sconosciute non si è mai ripreso fino al decesso sopraggiunto nelle scorse ore. Lutto aSalvatore, da quanto si apprende, non eracontro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nel quartiere Mercato a via Padre Ludovico da...imprenditoriali finalizzati al rispetto della normativa di prevenzione dal contagio dal. Sono ...Giovanni a Teduccio, Vasto, Quartieri Spagnoli, Rione Sanità, Spaccanapoli), ad Aversa, ae ... determinatesi a causa dell'emergenza sanitaria- 19. Come accennato in precedenza, la ...Sono momenti di dolore quelli che sta vivendo la comunità di Casoria dopo la scomparsa di Teresa D'Auria. La giovane, 29 ...Il 2022 inizia con un lutto che ha sconvolto l’intera comunità di Villaricca. La 37enne Giusy Barbato è deceduta dopo aver lottato con tutte le sue forze. Non è sopravvissuta nonostante l’impegno dei ...