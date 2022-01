Advertising

MediasetTgcom24 : Cina, continuano a scendere i nuovi casi di Covid a Xìan #covid - HernandMaren : RT @nicodagu: @AlbertoLetizia2 Alberto la cosa grave è che il governo italiano a fine ottobre sapeva,grazie ai nostri servizi segreti,come… - nicodagu : @AlbertoLetizia2 Alberto la cosa grave è che il governo italiano a fine ottobre sapeva,grazie ai nostri servizi seg… - ste_sive : @5Ricomincio @MediasetTgcom24 Ma quanto avete rotto il cazzo te e quelli che come te continuano a negare l'evidenza… - russopino65 : @michele_geraci @GuidoCrosetto Ma risolto che ?? Ma lei lo sa nel mondo quali sono i cantieri navali che continuano… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina continuano

TGCOM

Scendono ancora i casi di Covid a Xìan, la metropoli cinese di 13 milioni di abitanti diventata il nuovo epicentro dell'infezione nel Paese con oltre 1.600 contagi dal 9 dicembre. Nelle ultime 24 ore ...Depenalizzazione che in altri Paesi storici comunisti (come la, ma anche l 'Ungheria ex sovietica e oggi sotto il pugno di ferro di Orban ) non è mai arrivata, anzi i governia '...Scendono ancora i casi di Covid a Xìan, la metropoli cinese di 13 milioni di abitanti diventata il nuovo epicentro dell'infezione nel Paese con oltre 1.600 contagi dal 9 dicembre. Nelle ultime 24 ore ...È giusto darsi l'obiettivo della decarbonizzazione, ma occorre farlo in modo realistico e responsabile per non creare danni economici e sociali ...