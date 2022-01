Calcio: ex arbitro De Santis, 'tempo effettivo utile per eliminare polemiche sul recupero' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il Calcio sta cambiando, i pochi minuti di tempo effettivo a partita non sono determinati tanto dal tempo passato a terra dai giocatori dopo un fallo ma dalle molteplici sostituzioni: sicuramente questo accorgimento metterebbe al riparo dalla discrezionalità dell'arbitro nel dire quando termina o meno una gara: ogni tanto si segna qualche secondo oltre il recupero, facendo invece come nel basket si eliminerebbero tante polemiche". E' il parere dell'ex arbitro internazionale Massimo De Santis che all'Adnkronos ha commentato l'apertura avanzata oggi dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, che lamenta lo scarso tempo effettivo di gioco auspicando un approfondimento sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Ilsta cambiando, i pochi minuti dia partita non sono determinati tanto dalpassato a terra dai giocatori dopo un fallo ma dalle molteplici sostituzioni: sicuramente questo accorgimento metterebbe al riparo dalla discrezionalità dell'nel dire quando termina o meno una gara: ogni tanto si segna qualche secondo oltre il, facendo invece come nel basket si eliminerebbero tante". E' il parere dell'exinternazionale Massimo Deche all'Adnkronos ha commentato l'apertura avanzata oggi dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, che lamenta lo scarsodi gioco auspicando un approfondimento sul ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: ex arbitro De Santis, 'tempo effettivo utile per eliminare polemiche sul recupero'... - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Giua arbitro di Lazio-Empoli #empolifc - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: I precedenti della Lazio con l’arbitro Giua: il bilancio dei tre incontri è a favore dei biancocelesti - LALAZIOMIA : I precedenti della Lazio con l’arbitro Giua: il bilancio dei tre incontri è a favore dei biancocelesti… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ARBITRO - Un solo precedente di Sozza con il Napoli in Serie A -