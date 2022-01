Bucciantini | “Insigne? Scelta di vita | sarei dispiaciuto se partisse”

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 3 gennaio 2022): “Campionato? Bisogna riflettere sulla situazione,dise” Marcoha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli sul campionato, sul Covid,ed altro. Queste le parole del giornalista: SUL CAMPIONATO “Campionato? Bisogna riflettere sulla situazione. Siamo in una fase molto diversa. -afferma-Sono quasi tutti asintomatici e la positività è stata scoperta solo attraverso tamponi. Appare, però, molto strano che si venga a conoscenza di nuovi positivi in tutte le squadre e non parta una riflessione al riguardo. Stanno cercando di blindare in tutti i modi il protocollo, che è stato uno dei capolavori politici ...