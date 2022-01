Brutte notizie in casa Milan: il giocatore è positivo al Covid (Di lunedì 3 gennaio 2022) Altra tegola in casa Milan, Tatarusanu positivo al Covid-19. Primo caso di Covid anche per il Milan. Il portiere rossonero è risultato positivo a un test molecolare effettuato a domicilio ed è pronto a scontare la quarantena. Ciprian Tatarusanu of AC Milan Il Comunicato del club: “AC Milan comunica che Ciprian Tatarusanu è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio”. Ciprian sta bene e proseguirà il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie”. Tatarusanu ha sostituito per mesi l’infortunato Maignan tra i pali rossoneri, peraltro con ottimi risultati. Ottima in particolare la prestazione sfoderata dal portiere nel recente derby contro ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Altra tegola in, Tatarusanual-19. Primo caso dianche per il. Il portiere rossonero è risultatoa un test molecolare effettuato a domicilio ed è pronto a scontare la quarantena. Ciprian Tatarusanu of ACIl Comunicato del club: “ACcomunica che Ciprian Tatarusanu è risultatoad un tampone molecolare effettuato a domicilio”. Ciprian sta bene e proseguirà il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie”. Tatarusanu ha sostituito per mesi l’infortunato Maignan tra i pali rossoneri, peraltro con ottimi risultati. Ottima in particolare la prestazione sfoderata dal portiere nel recente derby contro ...

