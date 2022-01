Belen via dall'Italia: "Le corna? Penso di averle" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Davanti a un bicchiere di vino in aeroporto, in partenza per Montevideo con l'amica Patrizia Griffini, Belen Rodriguez si lascia andare all'ironia. La petineuse la filma e mette il filtro che fa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 gennaio 2022) Davanti a un bicchiere di vino in aeroporto, in partenza per Montevideo con l'amica Patrizia Griffini,Rodriguez si lascia andare all'ironia. La petineuse la filma e mette il filtro che fa ...

Advertising

lillydessi : Belen Rodriguez cambia look ed è pazzesca: cosa ha fatto ai capelli lunghi - Solonotizie24 - Belen_Dear : RT @dimash_usa: ?????? #Happy2022! Via: Dimash & Dimash Studio #dimash #weloveyouintheusa - lillydessi : Gli stivaletti neri di Belén Rodriguez scacciano ogni gossip e fanno strada ai trend Inverno 2022 -… - Erya_Val : @gherardo_gfvip Boh a me farfalla fa pensare a belen per via del tatuaggio.. chissà ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Belen via Belen via dall'Italia: "Le corna? Penso di averle" E Belen scoppia in una gran risata. Leggi Anche Per Belen vacanze 'da brividi': dalla piscina con Luna Marì al tuffo ghiacciato nella neve Le due amiche sono in viaggio in Uruguay dopo aver trascorso ...

Un anno a seno al vento, guarda tutti i topless 2021 delle vip ... le vip osano con il topless Maddalena Corvaglia in topless: 'Non ascoltate chi vi giudica' Belen ... dalla De Angelis alla Henger Cecilia Rodriguez sfodera il topless sui social Via la maglietta, le ...

Belen via dall'Italia: “Le corna? Penso di averle” TGCOM Belén Rodriguez cambia look: con la frangia a tendina è identica alla sorella Cecilia Belén Rodriguez ha cambiato look per l’inizio del 2022: nel primo giorno del nuovo anno ha sfoggiato un taglio di capelli tutto nuovo ...

Belen via dall'Italia: “Le corna? Penso di averle” “Le corna sono solo due” dice la Rodriguez posando il calice sul tavolo. “Certo, perché le vuoi anche tu?” domanda la Griffini. “Io penso di averle” dice schietta e s ...

scoppia in una gran risata. Leggi Anche Pervacanze 'da brividi': dalla piscina con Luna Marì al tuffo ghiacciato nella neve Le due amiche sono in viaggio in Uruguay dopo aver trascorso ...... le vip osano con il topless Maddalena Corvaglia in topless: 'Non ascoltate chi vi giudica'... dalla De Angelis alla Henger Cecilia Rodriguez sfodera il topless sui socialla maglietta, le ...Belén Rodriguez ha cambiato look per l’inizio del 2022: nel primo giorno del nuovo anno ha sfoggiato un taglio di capelli tutto nuovo ...“Le corna sono solo due” dice la Rodriguez posando il calice sul tavolo. “Certo, perché le vuoi anche tu?” domanda la Griffini. “Io penso di averle” dice schietta e s ...