Basilicata | dove la mafia non esiste ?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Se si parlasse di mafie e di territori, le prime regioni per densità e pervasività criminale che verrebbero in mente sarebbero la Calabria, la Sicilia, la Campania o la Puglia, ovvero quelle in cui le grandi organizzazioni criminali del nostro paese sono nate e hanno prosperato nei decenni, continuando a dettare la propria legge. Oppure, si potrebbero elencare le numerose inchieste che hanno disarticolato gli affari dei clan nelle regioni del nord Italia, luogo privilegiato per il riciclaggio e il reimpiego dei capitali. Ma la? Tralasciando l’attenzione molto alta che, al contrario, la cronaca locale vi ha sempre dedicato, è innegabile che quando si parla di crimine organizzato pochi penserebbero mai come prima opzione alla. Quando si parla della, le prime cose che vengono in mente sono i paesaggi. ...