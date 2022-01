As non ha dubbi: Morata sarà un giocatore del Barcellona questa settimana (Di lunedì 3 gennaio 2022) As non ha dubbi: Alvaro Morata sarà un giocatore balugrana in questa settimana. Mancano solo pochi dettagli alla firma del contratto, l’operazione è conclusa al 95%. “Álvaro Morata giocherà per il Barcelona questa settimana. Come hanno spiegato a fonti molto vicine alla trattativa, l’operazione è già “chiusa in 95%”, mancano solo “dettagli insignificanti ” per chiudere la firma dell’internazionale spagnolo al Barcelona. Infatti, un accordo totale è già stato raggiunto con la Juventus per il trasferimento del giocatore nei prossimi sei mesi, così come un patto con l’Atletico Madrid per esercitare una futura opzione di acquisto, tenendo conto che la squadra deve pagare 40 milioni di euro al club blaugrana per Antoine ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 gennaio 2022) As non ha: Alvarounbalugrana in. Mancano solo pochi dettagli alla firma del contratto, l’operazione è conclusa al 95%. “Álvarogiocherà per il Barcelona. Come hanno spiegato a fonti molto vicine alla trattativa, l’operazione è già “chiusa in 95%”, mancano solo “dettagli insignificanti ” per chiudere la firma dell’internazionale spagnolo al Barcelona. Infatti, un accordo totale è già stato raggiunto con la Juventus per il trasferimento delnei prossimi sei mesi, così come un patto con l’Atletico Madrid per esercitare una futura opzione di acquisto, tenendo conto che la squadra deve pagare 40 milioni di euro al club blaugrana per Antoine ...

