Amato Colle. La Palombara sull’ipotesi (reale) (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono e rimango a favore di un Mattarella bis per le ragioni che ho già spiegato su Formiche.net. La principale è tenere Mario Draghi esattamente dov’è ora, presidente del Consiglio, per lasciare l’Italia e l’Europa su binari economici più solidi e rassicuranti. Entrambe hanno bisogno oggi della sua leadership, che si esprime meglio da Palazzo Chigi che dal Quirinale. Questo senza sminuire la presidenza di Mattarella. Anzitutto è stato lui a scegliere Draghi. È stato un presidente eccellente, e lui stesso sa in fondo di meritare un secondo mandato. Chi lo conosce davvero potrebbe persuaderlo ad accettare un bis, anche se non sarebbe un’impresa facile. Giuliano Amato oggi è considerato un altro candidato serio per il Colle. Sono un entusiasta sostenitore di questa ipotesi. Amato è stato un mio caro amico per decenni: mi possono accusare ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono e rimango a favore di un Mattarella bis per le ragioni che ho già spiegato su Formiche.net. La principale è tenere Mario Draghi esattamente dov’è ora, presidente del Consiglio, per lasciare l’Italia e l’Europa su binari economici più solidi e rassicuranti. Entrambe hanno bisogno oggi della sua leadership, che si esprime meglio da Palazzo Chigi che dal Quirinale. Questo senza sminuire la presidenza di Mattarella. Anzitutto è stato lui a scegliere Draghi. È stato un presidente eccellente, e lui stesso sa in fondo di meritare un secondo mandato. Chi lo conosce davvero potrebbe persuaderlo ad accettare un bis, anche se non sarebbe un’impresa facile. Giulianooggi è considerato un altro candidato serio per il. Sono un entusiasta sostenitore di questa ipotesi.è stato un mio caro amico per decenni: mi possono accusare ...

