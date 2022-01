Alia Guagni al Milan femminile: ora è ufficiale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Milan femminile chiude il secondo colpo di questa sessione invernale: ecco Alia Guagni, ex viola. Il comunicato Il Milan femminile chiude il secondo colpo di questa sessione invernale: ecco Alia Guagni, ex esterno della Fiorentina e giocatrice della Nazionale itAliana. Il comunicato: IL COMUNICATO – «AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato la calciatrice itAliana Alia Guagni. Alia, di ruolo esterno, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2023 e vestirà la maglia numero 37». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilchiude il secondo colpo di questa sessione invernale: ecco, ex viola. Il comunicato Ilchiude il secondo colpo di questa sessione invernale: ecco, ex esterno della Fiorentina e giocatrice della Nazionale itna. Il comunicato: IL COMUNICATO – «ACè lieto di annunciare di aver tesserato la calciatrice itna, di ruolo esterno, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2023 e vestirà la maglia numero 37». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

acmilan : Official Statement: Alia Guagni ? - redazioneDNP : La società rossonera piazza un gran colpo di mercato in entrata ?? - mrziguen : RT @acmilan: Official Statement: Alia Guagni ? - MCalcioNews : UFFICIALE - Il Milan Femminile blinda la difesa: contratto biennale per Alia Guagni #milan #femminile #alia #guagni… - maldiniforever3 : RT @acmilan: Official Statement: Alia Guagni ? -