20 anni di euro, Feltri: «Fu una fregatura, ma sembrava che si celebrasse l’Immacolata Concezione» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Vent’anni di euro e sentirli tutti. Si parla di quella moneta unica negli intenti, ma capace di creare divisioni e nuove povertà di ogni ordine e grado. “Con l’euro lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più”. La frase (pronunciata nel 1999 dall’allora presidente del Consiglio, Romano Prodi) è ormai entrata nelle pagine dei libri di storia. La realtà, dopo 20 anni, pare però decisamente diversa. Si lavora uguale (se si lavora meno è perché purtroppo alcune attività non ci sono più o hanno delocalizzato), si guadagna uguale, ma si spende di fatto di più perché è aumentato il costo della vita. Ecco perché i 20 anni dell’euro che si celebrano in questi giorni, si presentano con tante ombre e poche luci. Era il 1 gennaio del 2002 quando ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Vent’die sentirli tutti. Si parla di quella moneta unica negli intenti, ma capace di creare divisioni e nuove povertà di ogni ordine e grado. “Con l’lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più”. La frase (pronunciata nel 1999 dall’allora presidente del Consiglio, Romano Prodi) è ormai entrata nelle pagine dei libri di storia. La realtà, dopo 20, pare però decisamente diversa. Si lavora uguale (se si lavora meno è perché purtroppo alcune attività non ci sono più o hanno delocalizzato), si guadagna uguale, ma si spende di fatto di più perché è aumentato il costo della vita. Ecco perché i 20dell’che si celebrano in questi giorni, si presentano con tante ombre e poche luci. Era il 1 gennaio del 2002 quando ...

