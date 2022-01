Varese, uccide figlio di 7 anni e tenta il tragico “bis” con la moglie (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen – Un uomo di 40 anni uccide il figlio e tenta di assassinare anche la moglie. Avviene a Morazzone, in provincia di Varese. Un altro fatto di cronaca nera familiare durante le feste, come riporta l’Ansa. uccide il figlio, poi ci prova anche con la moglie Un 40enne ha ucciso il figlio di 7 anni, ieri sera, nella sua abitazione in provincia di Varese a Morazzone. L’uomo è poi andato a Gazzata, ancora nel Varesotto, e ha tentato di assassinare anche la moglie, con la quale era in corso una procedura di separazione. Si chiama Davide Paitone, pregiudicato agli arresti domiciliari. Dopo l’omicidio, ha nascosto il corpo del bambino nell’armadio di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen – Un uomo di 40ildi assassinare anche la. Avviene a Morazzone, in provincia di. Un altro fatto di cronaca nera familiare durante le feste, come riporta l’Ansa.il, poi ci prova anche con laUn 40enne ha ucciso ildi 7, ieri sera, nella sua abitazione in provincia dia Morazzone. L’uomo è poi andato a Gazzata, ancora nel Varesotto, e hato di assassinare anche la, con la quale era in corso una procedura di separazione. Si chiama Davide Paitone, pregiudicato agli arresti domiciliari. Dopo l’omicidio, ha nascosto il corpo del bambino nell’armadio di ...

