MediasetTgcom24 : Usa, maltempo e carenza staff per Covid: cancellati 2.500 voli #Usa - FGuardiella : Usa: maltempo e contagi Covid, i voli cancellati salgono a 2.725 - MgraziaT : RT @Agenzia_Ansa: Sono saliti a 2.725 i voli cancellati nella giornata di ieri negli Stati Uniti, col trasporto aereo messo in difficoltà d… - CorriereQ : Usa: maltempo e contagi Covid, i voli cancellati salgono a 2.725 - francang1950 : RT @Agenzia_Ansa: Sono saliti a 2.725 i voli cancellati nella giornata di ieri negli Stati Uniti, col trasporto aereo messo in difficoltà d… -

... col trasporto aereo messo in difficoltà dale dalla fiammata di contagi di Covid - 19 ... 6.072 voli nazionali o da/verso glihanno subito ritardi (11.136 quelli in tutto il mondo). La ...Le compagnie aeree americane hanno cancellato sabato oltre 2500 voli negli, il peggior giorno per il settore in una settimana in cui ha dovuto fronteggiare il cattivo tempo e la carenza di personale per la pandemia da Covid. Complessivamente sino a venerd stato annullato ...(ANSA) – WASHINGTON, 02 GEN – Sono saliti a 2.725 i voli cancellati nella giornata di ieri negli Stati Uniti, col trasporto aereo messo in difficoltà dal maltempo e dalla fiammata di contagi di Covid- ...Sono saliti a 2.725 i voli cancellati nella giornata di ieri negli Stati Uniti, col trasporto aereo messo in difficoltà dal maltempo e dalla fiammata di contagi di Covid-19 legati alla cariante Omicro ...