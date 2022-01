(Di domenica 2 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sullativa del momento in casa Napoli, ossia l’arrivo di Axel. Il difensore inglese sarà il quarto centrale della rosa, andando a colmare la lacuna lasciata da Manolas.Calciomercato Napoli Il prezzo d’arrivo è irrisorio, 500 mila euro per il prestito fino a giugno. Ancora da capire se ci sarà ladel diritto di riscatto. Lo United, club proprietario del cartellino del giocatore ora in prestito all’Aston Villa, vorrebbe fissare il riscatto a 15 milioni di euro. Deha già fatto sapere che laè troppo alta e ne vorrebbe una inferiore. Questione di dettagli,arriverà entro 48 ore a Napoli, pronto per lavorare con Spalletti.

Advertising

gilnar76 : Tuanzebe, De Laurentiis tratta per la cifra del riscatto! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 RAI – Napoli-Tuanzebe, operazione definita: si attende solo il tweet di… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: RAI - Napoli-Tuanzebe, operazione definita: si attende solo il tweet di De Laurentiis - cifra73 : RT @ONadde: 20 dicembre: de Laurentiis il primo gennaio già deve avere il difensore, incompetente!!! 1 gennaio: tuanzebe chi cazz' e'? Vo… - giovacerlisio : RT @matthew96927257: ++Leak della conversazione tra Giuntoli e De Laurentiis sull’accordo per il prestito di Tuanzebe++ #Napoli #Tuanzebe h… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuanzebe Laurentiis

Napoli -, arrivo il primo colpo di mercato del 2022 per il Napoli. Operazione definita: si attende solo il tweet di DeNapoli -- La trattativa che porterà in azzurro Axelsta per volgere al termine. Poche ore fa, come rivelato da Ciro Venerato al Tg Sport Rai, il Napoli avrebbe ...Poi, in caso di buona riuscita della 'cura', allo United tornerebbe unrinato da mantenere ... quello strumento che in un passato neanche tanto lontano a Deproprio non piaceva. ...Il Napoli ha messo le mani su Tuanzebe. L'operazione è quasi fatta, il calciatore a breve sarà a disposizione di mister Luciano Spalletti.Tuanzebe potrebbe arrivare a Napoli entro lunedi e sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart per presentarsi già martedì a Spalletti.