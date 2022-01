Roberto Bolle | il 2022 inizia con il botto per lui L’incredibile notizia che non si aspettava

Advertising

Raiofficialnews : 'Un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso, un viaggio straordinario, che lascia senza fiato, attraverso… - RaiUno : Il nuovo anno si apre con quella che è diventata ormai una consuetudine: il grande show della danza di Roberto Boll… - RaiPlay : La magia della danza che tutto può, almeno per una notte. #DanzaConMe è disponibile su RaiPlay:… - onIythebravelwt : RT @occhigreen99: spammeró a vita questo discorso di Roberto Bolle perché la danza non può essere messa sempre all’angolo, merita più spazi… - fallerini42 : RT @LucaMagmo: a causa del surriscaldamento globale anche Roberto Bolle qualche anno fa era Roberto tiepido... -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Bolle

12.40 "Danza con me", 3mln e mezzo spettatori "Danza con me", di, vince ancora una volta la sfida di portare il balletto in prima serata Tv. Lo show, andato in onda su Rai1,ha avuto una media di 3 mln 579 mila spettatori, con uno share del 18,2%. E' ...Ascolti del 1° gennaio 2022. In prima serata su Rai1 Danza con me con, Lillo e Serena Rossi ha conquistato una media di 3.579.000 spettatori. Share 18,2%. Su Canale5 la commedia Un Natale al sud con Massimo Boldi e Anna Tatangelo 2.466.000 (11,8%). E ...Per il quinto anno Danza con me si conferma un successo e dà ragione al numero di Lundini che, con una canzone a fine trasmissione, prende in giro ...Ascolti del 1° gennaio 2022. In prima serata su Rai1 Danza con me con Roberto Bolle, Lillo e Serena Rossi ha conquistato una media di 3.579.000 spettatori. Share 18,2%. Su Canale5 la commedia ...