Morto bimbo di 2 mesi per un malore improvviso a Bardonecchia (Di domenica 2 gennaio 2022) Tragedia in tarda mattinata a Bardonecchia in Val di Susa. Un bimbo di due mesi che si trovava con la mamma e alcuni familiari a Campo Smith, nel piazzale dove partono gli impianti di risalita, è stato colpito da un malore e improvvisamente ha smesso di respirare. Immediati sono arrivati i soccorsi ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il piccolo non ce l’ha fatta. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche gli agenti di polizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 gennaio 2022) Tragedia in tarda mattinata ain Val di Susa. Undi dueche si trovava con la mamma e alcuni familiari a Campo Smith, nel piazzale dove partono gli impianti di risalita, è stato colpito da une improvvisamente ha smesso di respirare. Immediati sono arrivati i soccorsi ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il piccolo non ce l’ha fatta. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche gli agenti di polizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

