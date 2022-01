Milan-Roma, i rinforzi non bastano: doppia batosta per Mourinho (Di domenica 2 gennaio 2022) Bello e cattivo tempo per la Roma in vista della sfida contro il Milan. Al ritorno di Pellegrini e Zaniolo si aggiunge la notizia di due positivi al Covid-19 nel gruppo squadra. Al rientro in campo in Serie A, i giallorossi sfideranno il Milan di Stefano Pioli e Mourinho comincia già a fare la conta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 gennaio 2022) Bello e cattivo tempo per lain vista della sfida contro il. Al ritorno di Pellegrini e Zaniolo si aggiunge la notizia di due positivi al Covid-19 nel gruppo squadra. Al rientro in campo in Serie A, i giallorossi sfideranno ildi Stefano Pioli ecomincia già a fare la conta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ROMA LORENZO PELLEGRINI A DISPOSIZIONE CONTRO IL MILAN. RITORNA DOPO L'INFORTUNIO DI NOVEMBRE CONTRO IL T… - calciomercatoit : +++ ?? #Roma, UFFICIALE: due nuovi positivi al #COVID19 nel gruppo squadra giallorosso. #Milan a forte rischio +++ - sportli26181512 : Roma, due positivi al Covid: salteranno il prossimo impegno con il Milan: Riscontrati due positivi al Covid nella r… - infoitsalute : Il Milan sorride: Ibrahimovic si allena in gruppo, verso il recupero per la Roma anche Leao e Rebic - infoitsalute : Milan, intera seduta con il gruppo per Ibrahimovic. Verso il rientro con la Roma anche Rebic e Leao -