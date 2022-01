Memo Remigi: La confessione su Barbara D’Urso lascia senza parole (Di domenica 2 gennaio 2022) Il cantante Memo Remigi e la conduttrice Barbara D’Urso si sono amati nei primi anni Ottanta Memo Remigi e Barbara D’Urso hanno avuto una storia Di Barbara D’Urso, almeno sulla sua vita professionale sapiamo tutto, meno, invece, sulla usa sfera sentimentale. La conduttrice televisiva ha avuto una storia con Memo Remigi in passato e il cantante in una recente intervista a Di Più ha parlato della loro relazione. L’artista che di recente a partecipato a Ballando con le Stelle e precisiamo è una presenza quotidiana di Oggi è un altro giornodi Serena Bortone, ha parlato anche principalmente del rapporto con la moglie Lucia Russo, scomparsa un anno fa. Meno ... Leggi su formatonews (Di domenica 2 gennaio 2022) Il cantantee la conduttricesi sono amati nei primi anni Ottantahanno avuto una storia Di, almeno sulla sua vita professionale sapiamo tutto, meno, invece, sulla usa sfera sentimentale. La conduttrice televisiva ha avuto una storia conin passato e il cantante in una recente intervista a Di Più ha parlato della loro relazione. L’artista che di recente a partecipato a Ballando con le Stelle e precisiamo è una prequotidiana di Oggi è un altro giornodi Serena Bortone, ha parlato anche principalmente del rapporto con la moglie Lucia Russo, scomparsa un anno fa. Meno ...

