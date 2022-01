Lite tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: “non ti permettere mai più!” (Di domenica 2 gennaio 2022) Si accende una nuova scintilla tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Ecco il motivo della Lite Dopo un breve periodo di tregua, continuano i dissapori tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Proprio nelle ultime ore, infatti, i due ex fidanzati sollevano diverse polemiche: dall’atteggiamento di Gianmaria, a detta di Soleil poco chiaro, a quello dell’influencer, a detta di Antinolfi ineducato e irrispettoso. E in effetti, la bella Soleil pare essere poco incline alle buone maniere e, con la prepotenza che la contraddistingue, sembra non voler fare sconti proprio a nessuno, tantomeno a Gianmaria! ECCO COS’E’ ACCADUTO TRA Gianmaria E ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Si accende una nuova scintilla tra. Ecco il motivo dellaDopo un breve periodo di tregua, continuano i dissapori tra. Proprio nelle ultime ore, infatti, i due ex fidanzati sollevano diverse polemiche: dall’atteggiamento di, a detta dipoco chiaro, a quello dell’influencer, a detta diineducato e irrispettoso. E in effetti, la bellapare essere poco incline alle buone maniere e, con la prepotenza che la contraddistingue, sembra non voler fare sconti proprio a nessuno, tantomeno a! ECCO COS’E’ ACCADUTO TRAE ...

