Il 2022 inizia con una buona azione | Spadafino dona cibo a Mensa Amica

cenone donato a Mensa Amica Cervia – foto NariLo chef dell'omonimo ristorante di Milano Marittima si è presentato in via Mantellini con un furgoncino pieno di cibo: "Mi hanno ringraziato, ma siamo noi che dovremmo dire grazie ai volontari di questa fantastica struttura" CERVIA -Vincenzo Spadafino è stato di parola. Ieri mattina, poco prima delle 11, si è presentato con il suo furgoncino d'ordinanza alla Mensa Amica di Cervia per consegnare alcune maxi-pirofile di cibo direttamente nelle mani dei responsabili della struttura di via Mantellini. Accolti con un grande sorriso dai volontari e dalla coordinatrice della Mensa Silvia Elena Berlati, lo chef dell'omonimo ristorante di Milano Marittima ha voluto così mantenere fede alla parola ...

