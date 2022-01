Giucas Casella: “Ho avuto flirt con uomini anche dopo il collegio” (Di domenica 2 gennaio 2022) Giucas Casella parlando con Eva Grimaldi è tornato ad affrontare il tema del proprio orientamento sessuale rettificando la sua prima confessione al GF Vip, quando dichiarò di aver avuto un rapporto con un amico al collegio. Secondo il nuovo racconto del paragnosta, lui avrebbe avuto più flirt con più uomini nel corso della sua vita, ma tutti in giovinezza. “Non ho mai avuto una storia con un uomo” – ha dichiarato Giucas Casella ad Eva Grimaldi – “Ho avuto una cosa quando ero ragazzino in collegio, è normale fra ragazzi. Poi è successo di nuovo quando giravo – perché ero un bel ragazzo – ed ogni tanto capitava. Ma lo facevo così, per gioco. Non mi sono mai innamorato. Ormai è una cosa ... Leggi su biccy (Di domenica 2 gennaio 2022)parlando con Eva Grimaldi è tornato ad affrontare il tema del proprio orientamento sessuale rettificando la sua prima confessione al GF Vip, quando dichiarò di averun rapporto con un amico al. Secondo il nuovo racconto del paragnosta, lui avrebbepiùcon piùnel corso della sua vita, ma tutti in giovinezza. “Non ho maiuna storia con un uomo” – ha dichiaratoad Eva Grimaldi – “Houna cosa quando ero ragazzino in, è normale fra ragazzi. Poi è successo di nuovo quando giravo – perché ero un bel ragazzo – ed ogni tanto capitava. Ma lo facevo così, per gioco. Non mi sono mai innamorato. Ormai è una cosa ...

