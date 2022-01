GFVip, Soleil (e non solo) ha un dubbio: 'Alex Belli e Delia Duran si sono lasciati?' (Di domenica 2 gennaio 2022) A molti, se non a tutti, non è sfuggito un particolare su Alex Belli . Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip , l'attore è tornato in onda per un altro confronto con Soleil Sorge . Questa volta, ... Leggi su leggo (Di domenica 2 gennaio 2022) A molti, se non a tutti, non è sfuggito un particolare su. Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip , l'attore è tornato in onda per un altro confronto conSorge . Questa volta, ...

Advertising

GrandeFratello : La convivenza tra i Vip si fa sempre più dura… ?? #GFVIP - ferroni_franca : RT @sashaa9871: Manila che sgama Clarissa da dentro la casa, “è più facile attaccare me perché non ho un fandom forte come quello di Soleil… - Fernand89345204 : RT @Morena_3v: Soleil non fa niente: comodina Soleil litiga: cerca la clip Soleil respira: maleducata e saccente Intanto di chi parlate… - Marta42591029 : RT @catiuz92: Il cambio di atteggiamento nei confronti di Soleil da ieri pomeriggio solo per il cibo mi puzza. Ed è chiaro che sotto ci si… - Marta42591029 : RT @tinamartinareal: Manila: “Perché le cose non gliele dite in faccia a Soleil?” MANILA ???????? #GFVip -