Gf Vip | Soleil finisce contro una vetrata e la distrugge | l' incidente durante il trenino di Capodanno

Advertising

zazoomblog : Alex Belli ripensa a Soleil e fa uno spoiler su Delia Duran al GF Vip - #Belli #ripensa #Soleil #spoiler… - infoitcultura : Gf Vip, Soleil scopre di Delia come nuove concorrente. Ecco la sua reazione (VIDEO) - infoitcultura : GF VIP 6, Soleil Sorge scatenata: 'Anche con due ragazzi contemporaneamente' - infoitcultura : GF Vip 2021, Soleil Sorge ad Alessandro Basciano: “Mi mandi in tilt” (video) - infoitcultura : Alessandro Basciano e Soleil flirtano al GF Vip, nel video: “Mi mandi in tilt, somigli al mio ex” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

.push({}); Ormai sono passati 20 giorni dalla squalifica di Alex Belli , ma il 'Man' non riesce a non pensare ancora alla sua amica speciale. Dopo essere tornato al GFper parlare conSorge ed averle dedicato una canzone, ieri l'attore ha creato un videomontaggio con i momenti più belli della soap Chimica Artistica: Non è un Game , il tutto accompagnato ...Capodanno movimentato nella casa del GF: tra balli scatenati, baci e gelosie, non è mancato neanche un piccolo incidente per. Stanotte, proprio come in tutte le case, anche al GFsi è festeggiato l'arrivo del nuovo anno: i Vipponi si sono letteralmente scatenati in balli, canti e baci infuocati per poi terminare [...Gf Vip, uno dei prossimi ingressi all’interno della Casa sarà Delia Duran, moglie di Alex Belli. Soleil sapeva che Delia sarebbe stata una nuova concorrente, che l’avesse capito dall’’enigma di Alex o ...I fan ora sarebbero curiosi di sapere di chi si fossero innamorati i due uomini Soleil, ma probabilmente questo lo saprà solo lei e pochissime amiche strette. Dopo che è uscito Alex Belli, è indubbiam ...